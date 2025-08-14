Senior fährt in Buchloe erst gegen eine Mauer, dann gegen einen Baum

Ein 82-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in der Bürgermeister-Strauß-Straße in Buchloe erst gegen eine Mauer und von dort aus gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei wollte er lediglich auf dem Parkplatz des Altenheimes umparken.

Unfall vor dem Altersheim Buchloe: Ursache bislang unklar

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er jedoch plötzlich mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz über die Straße und dort in eine gegenüberliegende Mauer.

Schwer verletzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden von 5000 Euro entstand.

