Unfall beim Altenheim Buchloe: Senior fährt erst gegen eine Mauer, dann gegen einen Baum – schwer verletzt

Schwer verletzt

Senior fährt in Buchloe erst gegen eine Mauer, dann gegen einen Baum

Ein 82-Jähriger ist beim Umparken vor dem Altenheim Buchloe plötzlich gegen die gegenüberliegende Mauer und gegen einen Baum gefahren. Die Gründe sind unklar.
Von Luca Riedisser
    • |
    • |
    • |
    Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
    Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein 82-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in der Bürgermeister-Strauß-Straße in Buchloe erst gegen eine Mauer und von dort aus gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei wollte er lediglich auf dem Parkplatz des Altenheimes umparken.

    Unfall vor dem Altersheim Buchloe: Ursache bislang unklar

    Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er jedoch plötzlich mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz über die Straße und dort in eine gegenüberliegende Mauer.

    Schwer verletzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden von 5000 Euro entstand.

