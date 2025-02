Neuer Glanz für altes Ziffernblatt in Emmenhausen

Mehrere Themen behandelte der Gemeinderat in Waal bei seiner jüngsten Sitzung. Darum ging es:

Musikschule Die Musikschule der Vhs Buchloe hat die Nachbargemeinden Jengen, Lamerdingen und Waal um finanzielle Unterstützung gebeten. Im Schuljahr 2023/2024 wurden 296 Schüler in der Musikschule unterrichtet, davon kamen 40 Kinder aus den Nachbargemeinden. Aus Waal stammten acht Musikschüler. Der Vorschlag seitens der Musikschule, die drei Nachbargemeinden mit einem jährlichen Betrag von insgesamt 10.000 Euro zu beteiligen – für Waal wären dies 2.000 Euro – widerspräche im Grundsatz der Gleichstellung mit den örtlichen Musikvereinen und Unterrichtsangeboten, sagte Bürgermeister Robert Protschka. Diese erhalten derzeit keinen Zuschuss. Mit nur einer Gegenstimme wurde dieser Antrag abgelehnt.

Ziffernblatt Die Kirchenstiftung Emmenhausen hat mitgeteilt, dass es in Bälde mit der Renovierung der Kirche St. Ulrich losgeht. Im Zuge der Einrüstung des Turms hat Bürgermeister Robert Protschka veranlasst, das stark verblasste Ziffernblatt der Uhr auf der Ostseite restaurieren zu lassen.

Alte Schule Ratsmitglied Dieter Heim fragte in der Sitzung an, ob man an der renovierten Alten Schule in Bronnen ein Multi-Spielgerät für die Buben und Mädchen sowie Sitzgelegenheiten anschaffen könne. Protschka befürwortet diese Maßnahme, die das Gesamtkonzept der Einrichtung komplettieren wird. Schließlich solle die Alte Schule ein Dorfgemeinschaftshaus für alle sein.

Kiesgrube Glücklicherweise haben die Untersuchungen an der Kiesgrube Waalhaupten keinerlei Überschreitungen der Prüfwerte ergeben, berichteten die Verantwortlichen in der Sitzung. Es bestehe somit kein Verdacht auf Bodenveränderungen durch etwaige Altlasten in dem Gebiet. Wie mit der Kiesgrube weiterverfahren wird, muss noch entschieden werden.

Feuerwehren Der Freistaat Bayern ehrt derzeit die Dienstjahre 25, 40 und 50 mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen. Bis zum 40-jährigen Jubiläum steuern die VG-Gemeinden einen freiwilligen Beitrag bei. Die Marktgemeinde Waal findet eine Ausweitung auf 50 Jahre Dienstzeit im Feuerwehrwesen mehr als angemessen und wird dies zukünftig mit einem Geschenk von 200 Euro würdigen.