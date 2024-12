Waaler Advent lässt Weihnachtsgeschichte Wirklichkeit werden

Der „Waaler Advent“ gehört seit Jahrzehnten fest zur Marktgemeinde mit dazu - und hat sich inzwischen zu einem wahren Publikumsmagnet entwickelt. Auch in diesem Jahr zog der traditionelle, idyllische Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an. Er öffnete bereits am Samstag am frühen Nachmittag seine Tore und so tummelten sich die Menschen schon bei Tageslicht zwischen den Ständen auf dem Marktplatz vor der prächtigen Kulisse aus fürstlichem Schloss und Pfarrkirche. Bald roch es verführerisch nach Bratwurst, Waffeln, Glühwein und Punsch - und mit der einsetzenden Dämmerung war die vorweihnachtliche Stimmung perfekt. Dann drängten sich die großen und kleinen Besucher in dichten Trauben vor den Ständen, um die Stehtische herum oder wärmten sich am lodernden Feuer in der Mitte des Platzes. An den vielen Gesprächen bei Schmaus und Trank wurde wieder einmal deutlich: Der „Waaler Advent“ bringt die Menschen zusammen.

