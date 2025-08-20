Welche Auswirkungen hat die geplante Klärschlammanlage in Buchloe auf die Umwelt?

Für die geplante Anlage zum Recycling von Klärschlamm in Buchloe liegt nun die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor. Diese sei positiv ausgefallen, teilt die Kommunale Energieverwertung Schwaben (gKU) mit, das Kommunalunternehmen, das zum Aufbau und Betrieb der Anlage gegründet wurde. Geprüft wurden bei diesem Schritt die Auswirkungen auf alle wichtigen Umweltaspekte. Dazu zählen unter anderem Menschen, menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und Kulturgüter.

„Die Prüfung bildet eine wichtige Grundlage im Genehmigungsverfahren“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Ziel sei, Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und passende umweltgerechte Maßnahmen umzusetzen. Im Prüfbericht werden laut gKu alle Unterlagen, fachlichen Untersuchungen und Gutachten zur Anlage zusammengefasst – etwa zu Immissionsschutz, Schall, Baugrund, Brandschutz oder Entwässerung. Die Unterlagen wurden durch entsprechende Experten erstellt.

So soll die Geruchsbelästigung der Klärschlammanlage vermieden werden

Der nun vorliegende Prüfbericht zeige, dass alle Grenzwerte durch die geplanten Maßnahmen eingehalten werden. Beispielsweise werden Abluft und Staub durch Absaugung, Behandlung sowie staubfreie Verladung minimiert. Geruchsbelästigung soll durch vorhergehende Entwässerung des Klärschlamms, Abdeckung, unterirdische Lagerung, Beseitigung geruchsintensiver Stoffe und kurze Umladezeiten vermieden werden.

Die Kommunale Energieverwertung Schwaben wurde im März 2024 von neun regionalen Kommunen und Abwasserzweckverbänden als gemeinsames Kommunalunternehmen gegründet, um Phosphor aus Klärschlamm wiederzugewinnen. Mittlerweile besteht das Unternehmen aus elf Mitgliedern. Die Anlage für die Pyrolyse – so heißt der thermo-chemische Prozess – soll in Buchloe gebaut und voraussichtlich im Sommer 2027 in Betrieb gehen. Als Ziele des Millionenprojekts gibt das Unternehmen die Unabhängigkeit der Kommunen von großen Entsorgungsbetrieben, die langfristige Entsorgungs- wie Planungssicherheit und selbstbestimmte Abwassergebühren an. Darüber hinaus gehe es um regionale Wertschöpfung, die Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit sowie die Reduktion von Schwerlastverkehr durch Klärschlammtransporte. Zudem ziele das Projekt auf Humusaufbau durch den erzeugten Kohlenstoff ab – und damit auf langfristige CO 2 -Speicherung.