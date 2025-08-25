Wenn Spätheimkehrer und der Sternenhimmel grüßen

Als Veronika Lengger anfing, in Jengen Zeitungen auszutragen, wurde darin noch über Bundeskanzler Helmut Schmidt berichtet. Knapp 50 Jahre ist das her. Und während sich das Weltgeschehen und die Kanzlernamen wandelten, ist in Jengen eine Konstante geblieben: Die Vroni, wie Lengger im Dorf genannt wird, stellt die Zeitung zu. Zumindest bis jetzt. Das halbe Jahrhundert wollte sie noch vollmachen, sagt die 77-Jährige lachend. Dann ist zum Jahresende Schluss.
Zustellerin aus Jengen
