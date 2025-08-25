Icon Menü
Zeitungszustellerin Veronika Lengger erzählt: Wenn Spätheimkehrer und der Sternenhimmel grüßen

Zustellerin aus Jengen

Wenn Spätheimkehrer und der Sternenhimmel grüßen

Veronika Lengger stellt seit 50 Jahren in Jengen die Buchloer Zeitung zu. Zum Jahresende hört sie auf – und blickt zurück auf überraschende Begegnungen.
Von Alexandra Hartmann
    Wenn Veronika Lengger alle Exemplare ausgetragen hat, setzt sie sich erst einmal an den Küchentisch und liest selbst die Buchloer Zeitung.
    Wenn Veronika Lengger alle Exemplare ausgetragen hat, setzt sie sich erst einmal an den Küchentisch und liest selbst die Buchloer Zeitung. Foto: Alexandra Hartmann

    Als Veronika Lengger anfing, in Jengen Zeitungen auszutragen, wurde darin noch über Bundeskanzler Helmut Schmidt berichtet. Knapp 50 Jahre ist das her. Und während sich das Weltgeschehen und die Kanzlernamen wandelten, ist in Jengen eine Konstante geblieben: Die Vroni, wie Lengger im Dorf genannt wird, stellt die Zeitung zu. Zumindest bis jetzt. Das halbe Jahrhundert wollte sie noch vollmachen, sagt die 77-Jährige lachend. Dann ist zum Jahresende Schluss.

