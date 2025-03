Der Biber-Butzemann ist wieder da

„Hurra, hurra, der Biber-Butzemann ist da.“ Gleich zwei große Motivwagen beschäftigten sich beim „Gaudi-Wa(a)l“ mit dem Comeback des Bibers in Waal. Der war eigentlich Anfang des vorigen Jahres gefangen und verschifft worden – nach Griechenland. „Doch schöner ist’s am Singoldstrand“, meinte der Frauen- und Mütterkreis süffisant, angesichts dessen, dass schon wieder ein neuer Biber in Waal sein soll.

