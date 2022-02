„Eiszeit“ am Sonntag in Oberstdorf

In Oberstdorf organisieren die Händler nach einer Zwangspause wieder ein Verkaufsevent mit fragilen Skulpturen. Die Künstler sind an 15 Plätzen.

19.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Gewerbeverband Oberstdorf aktiv packt es an: Am Sonntag findet dort von 12 bis 17 Uhr seit längerer Zeit der erste verkaufsoffene Sonntag in der Region statt. Viele anderen waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Wir sprachen mit der Vorsitzenden von Oberstdorf aktiv, Evelyn Högerle, über die Organisation der „Oberstdorfer Eiszeit“.

Haben Sie keine Angst, dass sich die Oberstdorfer Eiszeit zu einem Corona-Hotspot entwickelt?

Högerle: Nein – weil es im Freien stattfindet und wir Hygienemaßnahmen einhalten, die vom Landratsamt genehmigt wurden.

Wie kompliziert war es denn, so ein Event angesichts der Pandemie zu organisieren?

Högerle: Es war schwierig, dass wir nicht im Vorfeld absehen konnten, welche Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung vorherrschen. Wir mussten uns darauf einstellen, sie abzusagen, wenn die Corona-Lage es nicht zulassen würde. Vergangenes Jahr fand aus diesem Grund keine Eiszeit statt. Jetzt ist es zum Glück möglich, sie durchzuführen.

Was ist anders als sonst?

Högerle: Dieses Mal im Prinzip nichts. Aber für die Zukunft sind Planungen im Gange, die Veranstaltung in den Abend hinein zu verlegen, um mit Licht zu experimentieren. Das konnten wir dieses Mal noch nicht umsetzen, weil wir dafür eine längere und sichere Planungsphase brauchen. Das Genehmigungsverfahren für einen verkaufsoffenen Sonntag dauert ja ein viertel bis halbes Jahr.

Welche Attraktionen erwarten die Besucher?

Högerle: Wir haben 15 Standorte im Ortskern, an denen Künstler Skulpturen aus Eis schnitzen. Es ist immer eine Überraschung, was dabei heraus kommt. Die Besucher können die Kunstwerke bewerten und damit zahlreiche Preise wie einen Langlauf-Privatkurs, einen Tandemflug, einen Aufenthalt im Day-Spa oder Gutscheine von Oberstdorfer Einzelhändlern und Gastronomen gewinnen. Die Künstler fangen am Sonntagvormittag schon mit dem Gestalten an. Ab zirka 14 Uhr kann man gut sehen, wie die Skulpturen Form annehmen. Außerdem sind die Geschäfte zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet.

