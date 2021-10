Füssener Sieger-Modell sorgt für Unruhe unter Bürgern

Klimaangepasst bauen und trotzdem bezahlbare Wohnungen schaffen: Das will Füssen mit Pilotprojekt erreichen. Warum es dennoch Kritik gibt.

22.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Stadt Füssen will ihre Wohnungen in der Ziegelwies modernisieren und gleichzeitig durch Nachverdichtung weiteren bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch gerade die denkbare Nachverdichtung beunruhigt viele Bürgerinnen und Bürger in dem kleinen Stadtteil: „Das ist viel zu massiv, das ist eine Überbelastung für die Natur und für die Menschen hier“, fasste eine Ziegelwieserin im Gespräch mit unserer Zeitung den allgemeinen Tenor zusammen. Die Kritik entzündet sich an dem Entwurf mit drei viergeschossigen Wohnhäusern, der den Architektenwettbewerb für dieses Projekt gewonnen hat. Im Stadtrat wurde aber versichert, dass damit die künftige Planung noch gar nicht fixiert sei. Diesen langwierigen Prozess müsse man erst noch starten.