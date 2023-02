Fasnachtsaison geht in die Endphase

18.02.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Viele Narrensprünge, Umzüge und andere Veranstaltungen hat es in der Region in den vergangenen Wochen gegeben - am Gumpigen Donnerstag zum Beispiel war in zahlreichen Ortschaften etwas los. Nun geht die Fasnachtsaison in die Endphase.

Umzug in Weiler als Abschluss

Am Sonntag, 19. Februar, ist der Narrensprung in Lindau. 46 Gruppen haben sich dazu angemeldet. Sie ziehen in farbenfrohen Kostümen ab 14 Uhr durch die Altstadt und halten mit Narrenrufen, Konfetti und Sägemehl die Besucher auf Trab, so auch die Kornköffler, die mit dem Ruf Hoppla-Ho den Abschluss des Umzugs bilden. Weitere Narrensprünge gibt es am Rosenmontag ab 14 Uhr in Wangen, am Fasnachtsdienstag ab 13.33 Uhr in Isny sowie ab 14 Uhr einen Umzug in Weiler.

