Mit Kneipp gegen Covid: So reagiert der Studienleiter auf eine erneute Kritik

In einer neuen Studie, die unter anderem beim Therapiezentrum Eggensberger in Hopfen am See läuft, soll geprüft werden, inwieweit Kneipp-Anwendungen gegen Post-Covid helfen können. Die Wirksamkeit dieser Therapie stellte nun eine Füssenerin in einem Leserbrief infrage. Sie zweifelte außerdem an der Qualifikation des Studienverantwortlichen in Hopfen, Andreas Eggensberger.
Studie im Allgäu
