Allgäuer Studie mit Kneipp gegen Post-Covid erntet erneut Kritik: So reagiert der Studienleiter

Studie im Allgäu

Mit Kneipp gegen Covid: So reagiert der Studienleiter auf eine erneute Kritik

Eine neue Studie soll beweisen, dass die Kneipp-Therapie Post-Covid-Patienten helfen kann. Eine Füssenerin zweifelt daran und kritisiert die Verantwortlichen.
Von Alexandra Decker
    Andreas Eggensberger, Chef des gleichnamigen Therapiezentrums, ist überzeugt davon, dass die Kneipp-Lehre Long-Covid-Patienten helfen kann.
    Andreas Eggensberger, Chef des gleichnamigen Therapiezentrums, ist überzeugt davon, dass die Kneipp-Lehre Long-Covid-Patienten helfen kann. Foto: Therapiezentrum Eggensberger

    In einer neuen Studie, die unter anderem beim Therapiezentrum Eggensberger in Hopfen am See läuft, soll geprüft werden, inwieweit Kneipp-Anwendungen gegen Post-Covid helfen können. Die Wirksamkeit dieser Therapie stellte nun eine Füssenerin in einem Leserbrief infrage. Sie zweifelte außerdem an der Qualifikation des Studienverantwortlichen in Hopfen, Andreas Eggensberger.

