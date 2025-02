Gibt es in Füssen bald Gottesdienste im Möbelhaus?

Wer sich in der „Schule der Erweckung“ zum „Erweckungsträger“ ausbilden lassen will, um anschließend in Reinheit, Gemeinschaft und der Kraft Gottes zu leben, wie es auf der Internetseite der Einrichtung heißt, muss tief in die Tasche greifen: Knapp 5000 Euro Studiengebühren werden fällig. Darin nicht enthalten sind Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten. Doch nicht nur dieses Modell des „Jesus Haus Füssen“ scheint zu funktionieren: Weil die bisherigen Räumlichkeiten der Gemeinde, zu der die „Schule der Erweckung“ gehört, zu klein werden, will sie in das ehemalige Möbelhaus Alpina umziehen. Einer entsprechenden Bauvoranfrage erteilte der Bauausschuss jetzt mehrheitlich unter Auflagen seine Zustimmung.

