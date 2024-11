Berghütte Adlerhorst öffnet nach mehreren Jahren wieder

Unter neuer Leitung begrüßt die Berghütte Adlerhorst im Tannheimer Tal noch in diesem Jahr wieder Gäste. Das gab das Pächter-Duo über Facebook bekannt. Gemeinsam mit ihrem Team eröffnen sie die Hütte in Nesselwängle am 26. Dezember 2024. Zuvor war die Hütte für mehrere Jahre geschlossen.

Die Tiroler Berghütte Adlerhorst liegt auf 1350 Metern Höhe direkt an einem Felsvorsprung und bietet einen Panoramablick über den Haldensee und den Ort Nessewängle. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es von Grän und Haller aus, die Routen verlaufen über Schotter-, Asphalt- und Wanderwege.