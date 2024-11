Elfjährige springt an der Burgruine Hohenfreyberg von einer Mauer und verletzt sich

Die Elfjährige ist an der Burgruine Hohenfreyberg am Sonntagnachmittag von einer etwa zwei Meter hohen Mauer gesprungen und verletzte sich dabei schmerzhaft am Fuß, berichtet die Bergwacht Pfronten. Zwei Bergwachtler waren privat in Eisenberg und Zell unterwegs und konnten so schnell zur Einsatzstelle gelangen.

Elfjährige verletzt sich bei Sprung von einer Mauer bei der Burgruine Hohenfreyberg

Auch der Rettungshubschrauber RK2 aus Reutte wurde alarmiert und rückte an. Nachdem die Retter das Mädchen erstversorgt hatten, flog der Hubschrauber sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren vier Kräfte der Bergwacht sowie die Besatzung des Helikopters.

