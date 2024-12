Beim Konzert des Ensembles 108 in der Auferstehungskirche Pfronten lässt der Handglockenchor aufhorchen

Das erste Instrument des Menschen ist die eigene Stimme. Nie wird gesungen, als rund um die Weihnachten – auch in Pfronten. Kurz vor dem Jahreswechsel gab es in der evangelischen Auferstehungskirche ein weiteres Chöre-Highlight, ein wohltuendes, äußerst besinnliches Hörerlebnis zum Jahresausklang. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt, als das Ensemble 108 unter der Leitung von Chorleiterin Brigitte Stender ihr fein abgestimmtes, weihnachtliches Chorkonzert anstimmen sollte. Seit mittlerweile 35 Jahren setzt der Chor mit seinem besonderen Chorspirit jedes Jahr aufs Neue seine melodiösen Duftmarken.

Eine Wohlfühlreise durch Musikkontinente

Auch beim heurigen Weihnachtskonzert durfte das Markenzeichen des Ensembles keinesfalls fehlen, denn auch dieses Mal sollten die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum zu einer seidenwarmen länderübergreifenden Wohlfühlreise durch die weihnachtlichen Musikkontinente einladen. Vom beinahe säuselnden „Einzug in Jerusalem“ (Klaus Heizmann) ging es über den melancholischen Schwedenhymnus „Jul, Jul Stralande Jul“ (Gustav Nordquist), im swingenden, schnippenden Fortissimo bis ins Irländische „Curoo, Curoo – the Carol oft he Bells“. Apropos Glocken.

Der Handglockenchor lässt aufhorchen. Foto: Martina Gast

Der ensembleeigene Handglockenchor setzte mit seinen glockenklaren Melodien, von spürbarer Eleganz, ganz besondere Akzente. Auch der Auftritt der Klangkinder unter der Leitung von Kathrin Haff, Daniela Zweng und Karen Geyer mit ihrem „Weißt Du wieviel Sternlein stehen“ sorgte für berührende Momente. Flankiert wurde die Sangeskunst von Groß und Klein ein weiteres Mal von Cross-Over Spezialist Walter Dolak. Das Publikum wurde dabei nicht nur durch die musikalischen Darbietungen, sondern auch durch die nachdenklichen Impulse und Geschichten von Lektorin Raphaela Wöhrle zum Innehalten eingeladen. Nach dem minutenlangen Schlussapplaus, endete das feinstimmige Konzerterlebnis mit der guten alten Ensemble 108 Tradition: dem Segenslied im und mit und um das Publikum herum