Er denkt in Farben und Zahlen: Wie Autist Angelos aus Pfronten lernt, den Alltag zu bewältigen

Er bringt sich auf der Gitarre komplizierte Fingerläufe bei, kann sich aber nicht die Schuhe binden. Er lernt den Stoff der gymnasialen Oberstufe auf Englisch, bewältigt aber den Alltag an der Pfrontener Mittelschule nur mit einer Schulbegleitung. Angelos Rizos aus Pfronten ist ein hochfunktionaler Asperger-Autist. Während andere von Autismus Betroffenen intensive Unterstützung im Alltag brauchen, führen hochfunktionale ein weitgehend selbstständiges Leben, jedoch mit besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen vor allem im sozialen und zwischenmenschlichen Bereich. Angelos nimmt seit sechs Jahren am sozialen Kompetenztraining (SKT) am heilpädagogisch-therapeutischen Zentrum (HtZ) Allgäu in Füssen teil, einer Einrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks. Der Fokus liegt dort auf Personen im Autismus-Spektrum sowie auf Menschen mit anderen Beziehungs- und Kommunikationsbeeinträchtigungen. Anlässlich des Welt-Autismus-Tags am 2. April haben wir den 14-Jährigen zu Hause besucht.

