Betrug in Hopfen am See: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld und Wertgegenstände

Falsche Polizeibeamte haben im Füssener Ortsteil Hopfen am See Bargeld und Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, riefen die Betrüger am Montagabend bei ihrem Opfer an, gaben sich dabei als Polizisten aus und warnten, dass es in der Nachbarschaft aktuell vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei.

Die unbekannten Anrufer behaupteten, das Opfer vor einem Einbruch zu schützen, wenn es ihnen Bargeld und Wertsachen übergeben würde.

Falsche Polizisten erbeuten Bargeld und Wertgegenstände in Hopfen am See

Die Masche ist nicht unüblich, oft bleiben die falschen Polizisten zudem in der Leitung, um den Druck zu erhöhen und zu verhindern, dass die jeweiligen Opfer nicht bei Angehörigen oder der Polizei anrufen.

Der Geschädigte glaubte den Anrufern und stellte in der Uferstraße in Hopfen am See eine Stofftasche mit Bargeld und Wertgegenständen im fünfstelligen Bereich zur Abholung bereit. Nach Polizeiangaben wurde die blaue Tasche mit einem weißen „Sylt“-Aufdruck zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr abgeholt.

Betrugsfall in Hopfen am See: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei war der Abholer der Stofftasche männlich, schlank und ungefähr 170 Zentimeter groß. Er trug wohl eine weiße Cap, eine olivgrüne Hose und ein schwarzes T-Shirt. Sein Auto hatte eine dunkle Farbe und ein abgeflachtes Heck.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer den Täter, sein Auto die Stofftasche gesehen hat oder wem in der Nähe der Uferstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich unter der Telefonnummer 0831 99090 melden.

