Ist dies der südlichste Storchenhorst Deutschlands?

Diesen Samstag wird der Füssener Vogelkundler Richard Wismath so schnell nicht vergessen. Denn am Morgen erhielt er von seinem Sohn Harald die Nachricht, dass ein Storch am Funkmasten der Firma Kless in Schwangau begonnen habe, mit den ersten Zweigen einen Horst zu bauen. „Schleunigst machte ich mich auf den Weg, um diese ornithologische Sensation mit der Kamera einfangen zu können“, berichtet Wismath.

