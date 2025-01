Neuer Buchladen eröffnet in Füssen

Um den Einzelhandel in der Füssener Innenstadt stand es zuletzt nicht allzu gut. Mehrere Geschäftsaufgaben sorgten für etliche leere Ladenfenster in der Fußgängerzone und Diskussionen in der Öffentlichkeit. Doch mittlerweile ist für die ein oder andere Einzelhandelsimmobilie eine Nachnutzung gefunden worden. Etwa für das Zächerlhaus am Stadtbrunnen: Dort eröffnete die Hagener Buchhandelskette Thalia am Donnerstag ihre vierte Niederlassung im Allgäu. Dennoch ist nach wie vor nicht alles eitel Sonnenschein in der Innenstadt.

Matthias Matz