Abgelehnter Asylbewerber aus Füssen kämpft gegen die Abschiebung: So ist der Stand

Nach wie vor ist unklar, ob der in Füssen lebende Kurde Yusuf Kiyam in Deutschland bleiben darf. Das Verwaltungsgericht in Augsburg hat seine Klage gegen die Abschiebeanordnung an einen Einzelrichter verwiesen, der nun entscheiden muss. Unterdessen hat sich auch der Füssener Arbeitskreis Asyl zu Wort gemeldet und weist auf die Möglichkeit hin, wie Asylbewerber über eine Berufsausbildung eine Abschiebung verhindern können.
Abgelehnter Asylbewerber
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden