Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Asylbewerber Yusuf Kiyam aus Füssen kämpft mit der Baufirma Scheibel gegen seine Abschiebung

Abgelehnter Asylbewerber

Abgelehnter Asylbewerber aus Füssen kämpft gegen die Abschiebung: So ist der Stand

Yusuf Kiyam bangt weiter um seinen Verbleib in Deutschland. Was der Füssener Arbeitskreis Asyl und sein Arbeitgeber dazu sagen.
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Yusuf Kiyam kämpft weiterhin dafür, in Deutschland bleiben zu dürfen. Sein Arbeitgeber unterstützt ihn dabei.
    Yusuf Kiyam kämpft weiterhin dafür, in Deutschland bleiben zu dürfen. Sein Arbeitgeber unterstützt ihn dabei. Foto: Thomas Scheibel

    Nach wie vor ist unklar, ob der in Füssen lebende Kurde Yusuf Kiyam in Deutschland bleiben darf. Das Verwaltungsgericht in Augsburg hat seine Klage gegen die Abschiebeanordnung an einen Einzelrichter verwiesen, der nun entscheiden muss. Unterdessen hat sich auch der Füssener Arbeitskreis Asyl zu Wort gemeldet und weist auf die Möglichkeit hin, wie Asylbewerber über eine Berufsausbildung eine Abschiebung verhindern können.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden