Nikolausmarkt in Schwangau trotzt dem Regen

Pünktlich beim Einbruch der Dunkelheit regte sich vor allem unter den vielen Kindern, die sich am Samstagnachmittag im Mitteldorf in Schwangau befanden, immer größere Aufregung. Kein Wunder, machte doch der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und mehreren Engeln seine Aufwartung, nachdem die Jugendkapelle Schwangau für die richtige musikalische Einstimmung beim Schwangauer Nikolausmarkt gesorgt hatte.

Die Jugendkapelle Schwangau sorgt für adventliche Stimmung. Foto: Alexander Berndt

Der Heilige stellte denn auch den Höhepunkt des festlichen Treibens im Dorf der Königsschlösser dar, bei dem ungefähr ein Dutzend Stände und kleine Buden den Besuchern jede Menge kulinarische Köstlichkeiten wie etwa Bratwurstsemmeln, Pizza, Glühwein, Punsch, Kaffeespezialitäten und Bier offerierten. Trotz des langsam einsetzenden Regens, der den Nikolaus nicht davon abhielt, das Lied „Lasst uns froh und munter sein!“ mit den Kindern zusammen zu singen, vergnügten sich so schließlich nicht nur Einheimische, sondern wohl auch einige Gäste bis in den Abend hinein. Die Kinder dürften auf jeden Fall ihren Spaß an den Lebkuchen, Nüssen, Mandarinen und Malbüchern gehabt haben, die in den gut 200 Tüten drin waren, die der Nikolaus und seine Helfer an die kleinen Mädchen und Buben verteilten.