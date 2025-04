Der Spielplatz am Weißensee wird inklusiv

Am Weißensee entsteht ein inklusiver Spielplatz für alle Kinder - gleich, ob sie ein Handicap haben oder nicht. Der Füssener Stadtrat befürwortete jetzt die Planung für die Anlage am Strandbad, die Arbeiten sollen laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Herbst beginnen. Zudem sind Erd- und Grünarbeiten vorgesehen. Insgesamt fallen Kosten von 190.000 Euro an, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis