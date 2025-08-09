Füssen will digitale Vorzeigekommune in Schwaben werden

„Wir sind auf dem besten Weg, zur digitalen Vorzeigekommune in ganz Schwaben zu werden.“ Das sagte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), als er im Stadtrat über Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung informierte. Davon profitierten letztendlich die Bürger – etwa durch vereinfachte Abläufe, kürzere Wartezeiten oder bessere Erreichbarkeit. Zumindest bei diesem Punkt konnte Dr. Christoph Böhm (CSU) nicht zustimmen: „Die telefonische Erreichbarkeit der Stadtverwaltung war zu analogen Zeiten besser“, merkte er trocken an.

