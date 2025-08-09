Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Die Stadt Füssen will die digitale Vorzeigekommune in Schwaben werden

Digitale Verwaltung im Allgäu

Füssen will digitale Vorzeigekommune in Schwaben werden

Die Stadt setzt auch auf Künstliche Intelligenz. Davon profitiert auch der Bauhof.
Von Heinz Sturm
    • |
    • |
    • |
    Das digitale Rathaus ist in Füssen schon lange kein Schlagwort mehr. Doch auch in anderen Fachbereichen der Kommune ist die Digitalisierung weit vorangeschritten.
    Das digitale Rathaus ist in Füssen schon lange kein Schlagwort mehr. Doch auch in anderen Fachbereichen der Kommune ist die Digitalisierung weit vorangeschritten. Foto: René Buchka /Symbolbild)

    „Wir sind auf dem besten Weg, zur digitalen Vorzeigekommune in ganz Schwaben zu werden.“ Das sagte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), als er im Stadtrat über Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung informierte. Davon profitierten letztendlich die Bürger – etwa durch vereinfachte Abläufe, kürzere Wartezeiten oder bessere Erreichbarkeit. Zumindest bei diesem Punkt konnte Dr. Christoph Böhm (CSU) nicht zustimmen: „Die telefonische Erreichbarkeit der Stadtverwaltung war zu analogen Zeiten besser“, merkte er trocken an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden