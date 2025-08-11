In Nesselwang auf der Jagd nach Gummitieren

„Das Bogenschießen hier macht immer richtig Spaß“, sagt Dominik Schirmer (11). Er ist dieses Jahr bereits zum dritten Mal beim AZ-Ferienprogramm dabei und freut sich, die Gummitiere, die im Parcours des Skiklubs Nesselwang verteilt sind, wieder mit Pfeil und Bogen ins Visier nehmen zu können. An zwölf Stationen sind für die Buben und Mädchen Gummitiere aufgestellt, die allesamt heimischen Wildtieren nachempfunden sind. So können die Kinder in die Rolle des Jägers schlüpfen und lernen dabei gleichzeitig noch etwas über die Tiere im Allgäu.

