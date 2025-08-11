Icon Menü
Ferienprogramm der Allgäuer Zeitung: Auf der Jagd nach Gummi-Tieren in Nesselwang

Ferienprogramm der Allgäuer Zeitung

In Nesselwang auf der Jagd nach Gummitieren

Mädchen und Buben freuen sich, im Rahmen des AZ-Ferienprogramms mit Pfeil und Bogen im Trendsportzentrum des Skiklubs Nesselwang auf die Pirsch zu gehen.
Von Lilli Waldmann
    • |
    • |
    • |
    Keine echten Tiere, sondern Ziele aus Kunststoff: Darüber waren die Mädchen und Buben beim Ferienprogramm unserer Zeitung dann doch froh.
    Keine echten Tiere, sondern Ziele aus Kunststoff: Darüber waren die Mädchen und Buben beim Ferienprogramm unserer Zeitung dann doch froh. Foto: Lilli Waldmann

    „Das Bogenschießen hier macht immer richtig Spaß“, sagt Dominik Schirmer (11). Er ist dieses Jahr bereits zum dritten Mal beim AZ-Ferienprogramm dabei und freut sich, die Gummitiere, die im Parcours des Skiklubs Nesselwang verteilt sind, wieder mit Pfeil und Bogen ins Visier nehmen zu können. An zwölf Stationen sind für die Buben und Mädchen Gummitiere aufgestellt, die allesamt heimischen Wildtieren nachempfunden sind. So können die Kinder in die Rolle des Jägers schlüpfen und lernen dabei gleichzeitig noch etwas über die Tiere im Allgäu.

