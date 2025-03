„Der Fohlenhof ist ein lebendiger Ortskern“ - und soll es bleiben

Für den Fohlenhof in Steingadens Ortsmitte gibt es große Pläne. „Wir sind in den letzten Zügen der Entwurfsplanung“, beschreibt Bürgermeister Max Bertl die aktuelle Situation. Denn in dem historischen Gebäude, das der Rathauschef als „Juwel der gesellschaftlichen Mitte“ bezeichnet, soll viel passieren: Von Teilabriss mit Neubau und Umbauten bis zu einem Innenhof, der für Veranstaltungen genutzt werden soll, haben sich die Steingadener viel vorgenommen. Die Dimension ist enorm. Der Rathauschef spricht von rund 13.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche des Gebäudes und einem Innenhof mit 5000 Quadratmetern.

