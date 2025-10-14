Führung in Lechbruck: „Die Flößerei in der Literatur“

Am Sonntag, 19. Oktober, 14 Uhr, lädt der Förderverein Flößermuseum Lechbruck anlässlich des Unesco-Tages des Immateriellen Kulturerbes zu einer literarischen Führung ein. Unter dem Motto „Die Flößerei in der Literatur“ erwartet die Besucher eine Führung, die Geschichte, Handwerk und Literatur auf einzigartige Weise verbindet.

Es geht durch alle Räume des Museums in Lechbruck

Seit 2022 zählt die Flößerei offiziell zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Die literarische Führung führt durch alle Räume des Flößermuseums, in denen ausgewählte Texte gelesen werden, die das Leben und Wirken der Flößer aufgreifen.

Von Goethe über Ludwig Thoma bis zu zeitgenössischen Autoren

Von Klassikern wie Goethe, Schiller und Joseph von Eichendorff bis hin zu Ludwig Thoma: Die literarischen Zeugnisse zeigen, welche Bedeutung die Flößerei einst hatte. Historische Reiseberichte von Michel de Montaigne und Mark Twain schildern Floßfahrten auf dem Fluss. Auch zeitgenössische Autoren widmen sich dem Thema in historischen Romanen, in denen das oft raue, aber faszinierende Leben der Flößer lebendig wird.

Wo man sich anmelden kann

Die Besucher erleben nicht nur Literatur hautnah, sondern entdecken zugleich die vielfältigen Aspekte des alten Handwerks – vom Bau der Flöße bis zu den Lebensbedingungen der Flößer auf ihren oft gefährlichen Reisen. Ein Angebot für Literaturfreunde, Geschichtsinteressierte und alle, die das kulturelle Erbe lebendig halten wollen. Anmeldungen bei der Tourist-Info Lechbruck am See, Telefon (08862) 987830.