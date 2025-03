Nach dem Tod seiner Frau: Füssener erlebt böse Überraschung

Stirbt ein naher Angehöriger, stürzt das die Hinterbliebenen in einen emotionalen Ausnahmezustand. Gibt es in einer solchen Situation obendrein Probleme mit der Bestattung, ist das für die Hinterbliebenen eine zusätzliche Belastung. Diese Erfahrung musste auch ein Mann aus Füssen machen: Ohne Absprache sollte die Leiche seiner verstorbenen Ehefrau in einem mehrere hundert Kilometer entfernten Krematorium in den neuen Bundesländern eingeäschert werden. Nun fühlt er sich vom Bestattungsunternehmen getäuscht.

