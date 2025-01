Tonnenweise Müll: Füssen prüft Einführung einer Steuer für To-Go-Verpackungen

Pizzakartons, Pappbecher, Plastikverpackungen: Füssens öffentliche Mülleimer sind gerade in Zeiten, in denen der Tourismus boomt, schnell voll. Viele Menschen greifen dann für ein schnelles Essen auf To-go-Produkte zurück, der Müll landet anschließend in den öffentlichen Abfallbehältern (oder daneben). In der Hochsaison kommen die Mitarbeiter des Bauhofs kaum mit dem Leeren der Behälter hinterher. Könnte eine kommunale Verpackungssteuer hier Abhilfe schaffen - oder zumindest einen Teilbetrag der anfallenden Kosten finanzieren? Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) regte eine solche Abgabe für To-go-Produkte zuletzt im Stadtrat an. „Das prüfen wir sehr gerne“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) zu diesem Vorstoß.

