Vier Wochen nach der tödlichen Attacke in Füssen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Vier Wochen nach der tödlichen Attacke in Füssen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Vier Wochen nach der tödlichen Attacke in Füssen wird weiter über die Hintergründe der Bluttat gerätselt. Das sagen die Ermittlungsbehörden.
Von Matthias Matz
    In einem Mehrfamilienhaus in der Füssener Drehergasse ereignete sich Ende Juli das blutige Verbrechen.
    In einem Mehrfamilienhaus in der Füssener Drehergasse ereignete sich Ende Juli das blutige Verbrechen. Foto: Matthias Matz

    Auch vier Wochen nach der tödlichen Auseinandersetzung in der Füssener Altstadt hüllen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat weiter in Schweigen. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann, Pressesprecher der Kemptener Staatsanwaltschaft, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Er gehe davon aus, dass in drei bis sechs Monate Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben wird.

