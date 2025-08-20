Von Heumilch bis High-Tech

Wo seit 1890 aus Allgäuer Heumilch feinster Käse entsteht, hat kürzlich die Junge Union (JU) aus Füssen und dem Kreis Ostallgäu gelernt. Auf Einladung des Ortsvorsitzenden Simon Haslach besichtigten sie gemeinsam mit den CSU‑Ortsverbänden Eisenberg und Hopferau sowie dem Ostallgäuer Landtagsabgeordneten Andreas Kaufmann (CSU) die Sennereigenossenschaft Lehern. Betriebsleiter und Molkereimeister Maximilian Schabel führte durch Produktion, Verkauf und das modernisierte Käselager heißt es in einer Pressemitteilung der JU.

