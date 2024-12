Füssener Schüler singen für Heimbewohner

Alljährlich besuchen Schüler der Johann-Jakob-Herkomer Realschule in der Vorweihnachtszeit die Bewohner des Seniorenwohn- und Pflegeheims St. Michael, um sie mit Weihnachtsliedern und Plätzchen zu beschenken. Wegen eines kursierenden Magen-Darm-Virus musste das Singen heuer allerdings draußen vor dem Heim stattfinden. Der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch.

Bewohner des Füssens Seniorenheims singen mit

Als sich Renate Raca aus dem sozialen Betreuungsteam der Senioreneinrichtung mit einem kleinen, mit Schoko-Nikoläusen bestückten Wagen näherte, leuchteten die Gesichter der knapp 50 Realschüler auf. Als stimmenstarker gemischter Chor hatten die Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen an der Johann-Jakob-Herkomer Schule Füssen das im Foyer versammelte Publikum aus Bewohnern und Mitarbeiterinnen zuvor mit Weihnachtsliedern unterhalten. Im Fach Musik waren von ihnen im Vorfeld traditionelle Weihnachtslieder wie „Süßer die Glocken nicht klingen“ und „Alle Jahre wieder“ einstudiert worden. Da die Liedtexte allgemein bekannt sind, sangen viele Bewohner der Einrichtung natürlich mit. Nach dem halbstündigen Programm ernteten die von den Lehrerinnen Elisabeth Winkler und Sandra Funk begleiteten Siebt- und Achtklässler nacheinander den verdienten süßen Lohn.

Wiedersehen vielleicht an Ostern?

Anschließend kamen die Seniorinnen und Senioren noch in den Genuss von Plätzchen. Die Jugendlichen hatten sich, wie Beratungslehrerin Winkler erklärte, im Unterrichtsfach Ernährung und Gesundheit mit dem Bäckerhandwerk beschäftigt. Allerdings war der alljährliche Besuch der Realschüler bei den Senioren im Wohnheim diesmal nicht möglich. Eine am Eingang aufgestellte Tafel informierte über den Grund: ein kursierender Magen-Darm-Infekt. So muss der direkte Kontakt zwischen Schülern und Heimbewohnern zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Denkbar ist laut Lehrerin Funk etwa Ostern. Im Gespräch mit dem Heimteam wurde gegenüber unserer Zeitung unterstrichen: Regelmäßige Besuche über das Jahr werden begrüßt.