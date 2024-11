Wie geht es mit Kita in Weißensee weiter?

Die Pläne der Stadt Füssen, am Sportgelände in Weißensee eine neue Kindertagesstätte zu bauen, sind Makulatur. Wie berichtet, hatte die Regierung von Schwaben Widerspruch erhoben: Denn der Bau befindet sich im Außenbereich, er stünde damit dem Landesentwicklungsplan entgegen, mit dem eine Zersiedelung der Landschaft im Voralpenraum verhindert werden soll. Darauf habe das Landratsamt Ostallgäu schon früher hingewiesen, daher sei die SPD-Fraktion seinerzeit gegen diesen Standort gewesen - doch die Stadtspitze habe auf diesem Standort beharrt, hat Füssens SPD-Ortsvorsitzende Dr. Regina Renner in einem Redaktionsgespräch kritisiert. Droht jetzt ein Kinderbetreuungs-Notstand am Weißensee? Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sieht hier keine Gefahr: Man könne die bisherigen Räume im Hotel Seespitz noch bis 31. August 2028 nutzen, danach gebe es eine Option zur Vertragsverlängerung. Allerdings sei man schon jetzt auf der Suche nach einem anderen geeigneten Grundstück für die neue Kita.

