So teuer sind die Mieten jetzt in Füssen

Sie kennen (fast) nur eine Richtung, die Mieten in Füssen: nach oben. Das geht aus dem neuen Mietspiegel für die Stadt Füssen hervor. Allerdings ist der Anstieg nicht so dramatisch ausgefallen, wie befürchtet, hieß es im Stadtrat. Das zeige sich daran, dass manche Kaltmieten in Pfronten inzwischen höher seien als in Füssen. Ohne große Debatte beschlossen die Kommunalpolitiker den qualifizierten Mietspiegel 2024.

