Grünes Licht für drei Mehrfamilienhäuser in Steingaden

Über 40 neue Wohnungen sind in Steingaden geplant. Der Gemeinderat bewertete kürzlich einen Bauantrag für drei Mehrfamilienhäuser positiv und erteilte dafür das gemeindliche Einvernehmen.

An dieser Stelle entstehen die Mehrfamilienhäuser in Steingaden

Die Wohnanlage soll in der Füssener Straße zwischen Raiffeisenbank und Fischerhaus in Steingaden entstehen. Dafür muss ein leer stehendes Gebäude weichen, dessen Abriss noch in diesem Jahr erfolgen soll, berichtet Thomas Hipp von der Raiffeisenbank Steingaden, die das Projekt umsetzen möchte. „Uns ist es wichtig, Wohnraum zu schaffen, und wir freuen uns über das positive Signal der Gemeinde. Nun können wir mit der konkreten Umsetzungsplanung beginnen“, erklärt er. Ein genauer Baubeginn könne aber bislang nicht genannt werden, da noch viele Details zu klären und Richtlinien zu berücksichtigen seien.

Das sagt der Bürgermeister zu den Plänen

Steingadens Bürgermeister Max Bertl begrüßt den Bau und die Schaffung von Wohnraum in Steingaden und hofft, dass dadurch Menschen aus Steingaden und der Umgebung günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann.