In Nesselwang nimmt eine große Trauergemeinde Abschied: Pfarrer Greß hinterlässt bleibende Spuren

„Die Stimme von Pfarrer Greß wird vielen noch in Erinnerung sein. Unerschütterlich war sein Glaube und kann uns allen als Vorbild dienen.“ Mit diesen Worten würdigte Weihbischof Florian Wörner den verstorbenen Pfarrer Franz Xaver Greß in seiner Predigt beim Requiem in der fast voll besetzten Nesselwanger Pfarrkirche St. Andreas. Der Geistliche stammt aus Eschenlohe, jener Pfarrei, die Pfarrer Greß nach seiner Dienstzeit in Nesselwang von 1993 bis 1999 betreute. Zuvor hatte er von 1976 bis 1993 in Nesselwang tiefe Spuren hinterlassen. Als Konzelebranten waren Dekan Werner Haas und zehn weitere Geistliche im Chorraum der Kirche versammelt. Der nach langer schwerer Krankheit Verstorbene hatte die Bibelstellen und die Lieder für sein Requiem selbst ausgesucht – und auch selbst das Priestergrab in Nesselwang als letzte Ruhestätte gewählt. Dessen Neugestaltung war in seine dortige Amtszeit gefallen. In den Texten stand der Glaube an die Auferstehung im Mittelpunkt: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“, ein Zitat aus dem Buch Ijob stand auf seinem Sterbebildchen.

Beerdigung Pfarrer Franz Greß in Nesselwang. Am Alttar von links: Dekan Werner Haas, Weihbischof Florian Wörner und Kaplan Herbert Kramer. Foto: Helga Mayr

Zur Trauerfeier und Beisetzung des ehemaligen Nesselwanger Pfarrers kamen viele Wegbegleiter, Freunde und Gläubige aus den verschiedenen Pfarreien, in denen er als Seelsorger gewirkt hatte. Vertreter von Vereinen mit ihren Fahnen sowie aktuelle und ehemalige Bürgermeister von Nesselwang und frühere Ministranten waren gekommen, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

Ein eifriger und mutiger Seelsorger

Bei den Nachrufen wurde hervorgehoben, dass Pfarrer Greß ein eifriger und auch mutiger Seelsorger war, der bleibende Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen hat. Es sprachen Christine Haug, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Andreas, Jakob Knab aus Kaufbeuren und Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas. Nach der feierlichen Totenmesse marschierte der Trauerzug durch die Marktgemeinde zum Friedhof, wo der langjährige Seelsorger im dortigen Priestergrab beigesetzt wurde.