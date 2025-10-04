Drei Verletzte bei Massenschlägerei während Eishockey-Spiels in Füssen

Großeinsatz bei Eishockey-Oberligaspiel in Füssen: Am Freitagabend hat es während des Spiels des EV Füssen gegen die Erding Gladiators einen großen Polizeieinsatz gegeben. Hintergrund des Einsatzes war eine Massenschlägerei zwischen verschiedenen Fanlagern, wie die Polizei Füssen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.

Großeinsatz der Polizei bei Eishockey-Oberligaspiel in Füssen

Laut erstem Ermittlungsstand hätten sich Zuschauer im Füssener Block maskiert und seien in den gegnerischen Block gegangen. Dort hätten sie Transparente abgerissen und es kam zu ersten Auseinandersetzungen. Diese verlagerten sich weiter in den Gang. Die Beteiligten gingen dabei zum Teil auch Mitarbeiter der Security an. Drei Sicherheitsmitarbeiter wurden verletzt. Von weiteren Verletzten hat die Polizei bislang keine Kenntnisse.

Eine zweistellige Anzahl von Einsatzfahrzeugen der Landes- und Bundespolizei war vor Ort im Einsatz. Die Beamten kontrollierten mehrere Personen. Laut der Polizei gibt es Foto- und Videomaterial, das die Beamten nun sammeln, um zu ermitteln, wer der Aggressor war.

Ermittlungen zu Massenschlägerei in Füssen laufen

Bei der Auseinandersetzung ging eine Plexiglasscheibe kaputt. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ob im Verlauf der Ermittlungen weitere Delikte ans Licht kommen, ist offen.

