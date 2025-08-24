Bezirksmusikfest in Nesselwang: „An der Musik führt kein Weg vorbei“

Wenn der Alpspitzort feiert, dann richtig groß: Die Harmoniemusik Nesselwang wird 175 Jahre alt und richtet deshalb das diesjährige Musikfest des Bezirks 3/Füssen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) sowie den traditionellen Viehscheid aus. Das Motto: „Mir feiern mitanand!“ Die offizielle Eröffnung des 35. Bezirksmusikfestes fand am Samstagabend mit einem harmonischen und musikalisch begleiteten Festakt in der Nesselwanger Alpspitzhalle vor nahezu zweihundert Gästen aus nah und fern statt. Ein Musiker wurde dabei mit einer besonderen Ehrung überrascht.

Anton Reichart

87484 Nesselwang

Bezirksmusikfest