Harmoniemusik Nesselwang feiert in der Alpspitzhalle 175-jähriges Bestehen und eröffnet das 35. Bezirksmusikfest

Jubiläum der Harmoniemusik

Bezirksmusikfest in Nesselwang: „An der Musik führt kein Weg vorbei“

Mit einem großen Festakt feiert die Harmoniemusik Nesselwang ihr 175-jähriges Bestehen und die Eröffnung des Bezirksmusikfestes. Dabei wird ein Musiker besonders überrascht.
    Trachtler-Vorstand Michael Dopfer (links) überreicht ein Geschenk im Namen aller Nesselwanger Vereine an Harmoniemusik-Vorstand Florian Greis (Mitte). Foto: Anton Reichart

    Wenn der Alpspitzort feiert, dann richtig groß: Die Harmoniemusik Nesselwang wird 175 Jahre alt und richtet deshalb das diesjährige Musikfest des Bezirks 3/Füssen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) sowie den traditionellen Viehscheid aus. Das Motto: „Mir feiern mitanand!“ Die offizielle Eröffnung des 35. Bezirksmusikfestes fand am Samstagabend mit einem harmonischen und musikalisch begleiteten Festakt in der Nesselwanger Alpspitzhalle vor nahezu zweihundert Gästen aus nah und fern statt. Ein Musiker wurde dabei mit einer besonderen Ehrung überrascht.

