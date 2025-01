Heimatfilm über sprechenden Stausee sorgt für ausverkaufte Lechhalle

In der Lechhalle in Lechbruck wurde eine alte Tradition wiederbelebt. Früher war dort laut Bürgermeister Werner Moll nämlich ein Kino untergebracht. Das habe ihn auf die Idee gebracht, dort wieder einen Film zu zeigen. Die Vergangenheit der Lechhalle aber war nicht der einzige Grund, warum „Der Forggensee - ein neuer See im alten Bett“ jetzt in Lechbruck lief. Moll kennt dessen Schöpfer Thomas Häring noch aus der Schule. Und nachdem der Lechbrucker Bürgermeister den Film selbst angeschaut hatte, war klar: „Den muss man gesehen haben, vor allem, wenn man den See so nah vor der Nase hat“, sagt Moll.

