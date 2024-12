Unbekannte entführen Christbaum aus einem Hotel

Dreister Diebstahl in Hohenschwangau: „Auf mysteriöse Weise“ ist in der Nacht auf Samstag ein geschmückter Christbaum aus einem Hotel verschwunden, teilt die Polizei am Sonntag mit. Ohne jegliche Spuren von Lametta oder herabgefallenem Weihnachtsbaumschmuck verschwand der etwa 1,30 Meter hohe Plastikbaum.

Diebe stehlen Christbaum aus einem Hotel in Hohenschwangau - und hinterlassen keine Spuren

Den unbekannten Tätern gelang es demnach, ohne Spuren zu hinterlassen, den Christbaum zu entführen. Die Polizei vermutet, dass das Bäumchen in ein Tuch gewickelt worden war. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 50 Euro.

