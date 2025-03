Hotel an Uferstraße soll erweitern

Die Uferstraße in Hopfen am See ist geprägt von massiven Gebäuden - und diese Entwicklung geht weiter: Bei zwei Gegenstimmen befürwortete der Füssener Bauausschuss den Entwurf für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der die Teilaufstockung eines Hotels zum Inhalt hat. Kritik daran äußerte erneut Dr. Christoph Böhm (CSU) der vor einem Präzedenzfall warnte, durch den das Ortsbild gefährdet werden könnte.

