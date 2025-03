Bürgermeister Gschwill tritt 2026 nicht mehr zur Wahl an

Die größte Überraschung hatte er sich ganz für den Schluss der Bürgerversammlung in Halblech am Donnerstagabend aufgehoben: Bürgermeister Johann Gschwill wird 2026 nicht mehr für das Amt kandidieren. Er will so einen Generationswechsel einleiten, der aus seiner Sicht nötig ist, und möchte das Amt in jüngere Hände geben. „Es sind spannende Zeiten, die viele Chancen bieten“, äußert sich Gschwill zur aktuellen Situation.

