Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

„Inferno im Honigdorf“: am 11. Oktober findet das erste Heavy-Metal-Festival in Seeg statt.

Musikszene

"Inferno im Honigdorf": drei Bands laden zum ersten Heavy-Metal-Festival nach Seeg

Am 11. Oktober wird der beschauliche Ostallgäuer Ort erstmals zum Treffpunkt der Metalheads. Wie es dazu kam und was das mit Wacken zu tun hat.
    • |
    • |
    • |
    Die Heavy-Metal-Band „Infected Chaos“ freut sich auf ihr erstes Festival in Seeg. Davor wartet auf die Hauptorganisatoren und Bandmitglieder (von links) Ronny Lechleitner, Mathias Wilhelm, Martin Hartmann, Matthias Mayr und den gebürtigen Seeger Christian Fischer (sitzend) noch viel Arbeit.
    Die Heavy-Metal-Band „Infected Chaos“ freut sich auf ihr erstes Festival in Seeg. Davor wartet auf die Hauptorganisatoren und Bandmitglieder (von links) Ronny Lechleitner, Mathias Wilhelm, Martin Hartmann, Matthias Mayr und den gebürtigen Seeger Christian Fischer (sitzend) noch viel Arbeit. Foto: Martina Gast

    „Inferno im Honigdorf“ – unter diesem Titel veranstaltet die Band „Infected Chaos“ am Samstag, 11. Oktober, ab 19 Uhr erstmals ihr eigenes Heavy-Metal-Festival in Seeg. Drei Bands werden an diesem Abend auf der Bühne in „Hackis Stadl“ in unmittelbarer Nähe des Seeger Skilifts stehen, wenn das Honigdorf seine erste wummernde Metal-Nacht erlebt. Für ihr Stadel-Inferno haben die Veranstalter die Metal-Band „Solar Haze Experience“ aus der Nachbargemeinde Pfronten eingeladen. Vervollständigt wird das Metal-Meeting durch „Demonicera“ aus Innsbruck.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden