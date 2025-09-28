"Inferno im Honigdorf": drei Bands laden zum ersten Heavy-Metal-Festival nach Seeg

„Inferno im Honigdorf“ – unter diesem Titel veranstaltet die Band „Infected Chaos“ am Samstag, 11. Oktober, ab 19 Uhr erstmals ihr eigenes Heavy-Metal-Festival in Seeg. Drei Bands werden an diesem Abend auf der Bühne in „Hackis Stadl“ in unmittelbarer Nähe des Seeger Skilifts stehen, wenn das Honigdorf seine erste wummernde Metal-Nacht erlebt. Für ihr Stadel-Inferno haben die Veranstalter die Metal-Band „Solar Haze Experience“ aus der Nachbargemeinde Pfronten eingeladen. Vervollständigt wird das Metal-Meeting durch „Demonicera“ aus Innsbruck.
Musikszene
