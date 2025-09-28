"Inferno im Honigdorf": drei Bands laden zum ersten Heavy-Metal-Festival nach Seeg

„Inferno im Honigdorf“ – unter diesem Titel veranstaltet die Band „Infected Chaos“ am Samstag, 11. Oktober, ab 19 Uhr erstmals ihr eigenes Heavy-Metal-Festival in Seeg. Drei Bands werden an diesem Abend auf der Bühne in „Hackis Stadl“ in unmittelbarer Nähe des Seeger Skilifts stehen, wenn das Honigdorf seine erste wummernde Metal-Nacht erlebt. Für ihr Stadel-Inferno haben die Veranstalter die Metal-Band „Solar Haze Experience“ aus der Nachbargemeinde Pfronten eingeladen. Vervollständigt wird das Metal-Meeting durch „Demonicera“ aus Innsbruck.

Martina Gast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87637 Seeg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Honigdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis