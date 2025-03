Wie Kiefernsamen aus Schwangau den Stadtwald Augsburg retten sollen

Der Stadtwald in Augsburg soll mit Kiefernsamen aus Schwangau aufgepäppelt werden. Dieses Saatgut wurde jetzt in einem Waldstück in der Horner Lechaue am Forggensee geerntet. Nötig ist die Aufforstung in Augsburg, weil über die seltenen Kiefernwälder im Stadtteil Haunstetten Ende August 2023 ein heftiger Hagelsturm hinweggezogen ist und erhebliche Schäden angerichtet hat. Zahlreiche Kiefern starben daraufhin ab, eine natürliche Verjüngung des Bestandes ist deshalb nicht mehr möglich.

