Fachkräftemangel macht der AWO zu schaffen

Trotz anhaltender Wirtschaftsflaute ist der Bedarf an Fachkräften im Land weiterhin hoch. Viele Stellen bleiben deshalb unbesetzt, was den wirtschaftlichen Abschwung wiederum beschleunigt. Gleichzeitig sorgt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für sozialen Zündstoff. In Füssen treffen beide Probleme jetzt unmittelbar aufeinander: Weil es nicht genügend bezahlbare Wohnungen gibt, kann die Arbeiterwohlfahrt (AWO) nicht alle offenen Stellen in ihren beiden Kindergärten besetzen. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte der zuständige Bezirksverband Schwaben auf Nachfrage. Das hat Folgen für den Betrieb der Einrichtungen.

Matthias Matz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AWO Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis