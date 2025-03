Frau greift im Drogenrausch Vater, Tochter und Polizei an: Warum sie dennoch straffrei bleibt

Sie drang in die Wohnung ihrer Eltern im südlichen Ostallgäu ein, verletzte ihre Tochter mit der Klinge eines Teppichmessers und biss einem Polizisten derart in die Hand, dass ein Knochen brach. Diese Taten einer 42-Jährigen sah das Landgericht Kempten auch durchaus als erwiesen an. Die Frau war gar wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Zu einer Haft- oder Geldstrafe verurteilt wurde sie aber nicht. Das Gericht war nach Angaben eines Pressesprechers zu der Überzeugung gelangt, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt aufgrund einer drogeninduzierten Psychose schuldunfähig war.

Alexandra Decker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogenrausch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis