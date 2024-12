Wie dieses prominente Gebäude für die Stadt Füssen vom Sorgenkind zum Erfolgsobjekt wurde

Soll sich die Stadt Füssen von einigen ihrer Liegenschaften trennen? Diese Frage taucht immer wieder auf, da die Kommune in einer extrem schwierigen Finanzlage ist. Einige Kommunalpolitiker lehnen einen Verkauf immer entschieden ab - man dürfe das Tafelsilber nicht verscherbeln (auch wenn dieses Tafelsilber mitunter ziemlich zerkratzt wirkt). Ende 2022 hatte sich der Stadtrat aber doch dazu durchgerungen, einige kleinere Immobilien auf dem Markt anzubieten. Und die Verkaufschancen für ein größeres Objekt zu prüfen: Die Verwaltung sollte erkunden, ob es Interessenten für das alte Landratsamt gibt und welcher Verkaufspreis möglich wäre – eventuell würde man es dann verkaufen. Etwa so lautete der wenig konkrete Beschluss, der hinter verschlossenen Türen gefasst wurde. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) war davon nicht sehr angetan, sah er doch ein großes Potenzial in dem Gebäude. Und offenbar konnte er dieses Potenzial nun nutzen: „Seit Anfang 2024 schreiben wir schwarze Zahlen, wir haben jetzt ein renditestarkes Objekt.“ Und deshalb könne man auch die erforderlichen Sanierungsarbeiten finanzieren. Wie das gelungen ist, erklärte er in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

