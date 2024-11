Messerstecher vom Füssener Baumgarten muss in Haft

Gawen B., der Messerstecher vom Füssener Baumgarten, muss für zwei Jahre und zwei Monate in Haft. Das hat die Jugendkammer am Landgericht Kempten nach Angaben eines Gerichtssprechers am Montag entschieden.

