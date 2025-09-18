Icon Menü
Mit Auto in Graben gerutscht: Bergwacht muss Senior im Faulenbacher Tal helfen

Füssen

Mit Auto in Graben gerutscht: Bergwacht muss Senior im Faulenbacher Tal retten

Im Faulenbacher Tal musste die Bergwacht einem 82-jährigen Autofahrer helfen. Er hatte sich festgefahren - und verletzte sich zusätzlich nach dem Aussteigen.
    Im Faulenbacher Tal bei Füssen musste die Bergwacht einem Senior helfen, der mit seinem Auto auf einen Feldweg geraten war. Der 82-Jährige rutschte in einen Graben und stürzte, nachdem er sein Auto verlassen hatte.
    Im Faulenbacher Tal bei Füssen musste die Bergwacht einem Senior helfen, der mit seinem Auto auf einen Feldweg geraten war. Der 82-Jährige rutschte in einen Graben und stürzte, nachdem er sein Auto verlassen hatte. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein

    Im Faulenbacher Tal bei Füssen hat ein Senior einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 82-Jährige hatte sich auf einem Feldweg festgefahren und war gestürzt.

    Unfall bei Füssen: Senior kommt von Straße ab

    Laut Polizeiangaben fuhr der 82-Jährige zunächst auf einer befestigten Straße. Als diese endete, setzte er seine Fahrt auf einem Fußweg und anschließend auf einem Feldweg fort. Dort rutschte er schließlich nach rechts in einen Graben.

    Bergwacht hilft verletztem Senior im Faulenbacher Tal

    Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte der Mann, nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte. Er musste von der Bergwacht geborgen werden, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kontaktierte nach dem Vorfall die Führerscheinstelle, die nun die Fahreignung des Seniors überprüfen soll.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen

