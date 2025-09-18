Mit Auto in Graben gerutscht: Bergwacht muss Senior im Faulenbacher Tal retten

Im Faulenbacher Tal bei Füssen hat ein Senior einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 82-Jährige hatte sich auf einem Feldweg festgefahren und war gestürzt.
Unfall bei Füssen: Senior kommt von Straße ab
Laut Polizeiangaben fuhr der 82-Jährige zunächst auf einer befestigten Straße. Als diese endete, setzte er seine Fahrt auf einem Fußweg und anschließend auf einem Feldweg fort. Dort rutschte er schließlich nach rechts in einen Graben.
Bergwacht hilft verletztem Senior im Faulenbacher Tal
Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte der Mann, nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte. Er musste von der Bergwacht geborgen werden, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kontaktierte nach dem Vorfall die Führerscheinstelle, die nun die Fahreignung des Seniors überprüfen soll.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen
- Einwohner: 15.287 (31.12.2024)
- Bürgermeister: Maximilian Eichstetter (CSU)
- Lage: 808 Meter ü. NHN
- Fläche: 43,52 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Füssen: Hohes Schloss Füssen, Festspielhaus Neuschwanstein, Kloster Sankt Mang, Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Eishockey-Verein EV Füssen
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Füssen: Fackelschwimmen im Lech, Festival „Vielsaitig“, Kaisersaalkonzerte, Streetfest, Füssen in der Renaissance, Neuschwanstein-Konzerte
- Homepage: www.füssen.de
