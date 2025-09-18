Mit Auto in Graben gerutscht: Bergwacht muss Senior im Faulenbacher Tal retten

Im Faulenbacher Tal bei Füssen hat ein Senior einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der 82-Jährige hatte sich auf einem Feldweg festgefahren und war gestürzt.

Unfall bei Füssen: Senior kommt von Straße ab

Laut Polizeiangaben fuhr der 82-Jährige zunächst auf einer befestigten Straße. Als diese endete, setzte er seine Fahrt auf einem Fußweg und anschließend auf einem Feldweg fort. Dort rutschte er schließlich nach rechts in einen Graben.

Bergwacht hilft verletztem Senior im Faulenbacher Tal

Wie die Polizei weiter mitteilte, stürzte der Mann, nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte. Er musste von der Bergwacht geborgen werden, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kontaktierte nach dem Vorfall die Führerscheinstelle, die nun die Fahreignung des Seniors überprüfen soll.

