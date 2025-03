Mit „Sehnsucht nach dem Paradies“ in den Königswinkel

Es hat die Anmutung eines Klassentreffens, als die drei nicht mehr ganz jungen, aber nach wie vor energiegeladenen Herrschaften sich vor dem Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen in der Sonne niederlassen. Viel „Weißt Du noch?“ und „Wir wollten damals ...“ ist zu hören im Gespräch mit den Barbarinos und ihrer Begleiterin. Und sie haben einiges zu erzählen, sind sie doch der Vater und die Mütter des Musiktheaters, das in diesen Tagen sein 25-jähriges Bestehen feiert. Stephan Barbarino hatte in den 1990er Jahren die Idee, das schillernde Leben und Wirken des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. auf die Bühne zu bringen, seine Frau Josephine entwarf das Festspielhaus dafür und Komponist Franz Hummel lieferte die Musik. „Ich bin der Einzige, der das komponieren kann“, habe sich Hummel ihm empfohlen, erinnert sich Barbarino. Durch seine Witwe Susan, ebenfalls Komponistin und am ursprünglichen Musical beteiligt, ist der gebürtige Schwabmünchener quasi indirekt an der kleinen Runde in Füssen beteiligt.

Im Standort des Festspielhauses liegt Ironie

In dem Standort in einer Region, die sich „Königswinkel“ nennt, liegt eine gewisse Ironie: Wie Ludwig II. einst vor den Niederungen der Politik in die Bergwelt flüchtete, hatte auch Barbarino sein Werk über den Märchenkönig ursprünglich in der Landeshauptstadt auf die Bühne bringen wollen: im Cuvilléstheater, wo Ludwig II. einst Separatvorstellungen genoss. Ihm dieses für sieben Jahre komplett zu überlassen, habe man aber abgelehnt. Ihr Musiktheater errichteten die Barbarinos schließlich auf einer eigens aufgeschütteten Landzunge im Forggensee bei Füssen. Als weitere späte Rache Ludwigs an München, denn dort hatte man dem König den Bau eines Festspielhauses an der Isar verwehrt. Die Pläne Gottfried Sempers dafür inspirierten Josephine Barbarino zu ihrem Bau in Füssen, den sie als Hommage an Semper bezeichnet.

Stolz auch auf die kurze Bauzeit und die überschaubaren Kosten

Darauf, dass sie die erste Frau weltweit war, die ein so großes Theater nicht nur entworfen, sondern auch realisiert hat, ist sie ebenso stolz wie darauf, dass es in nur zwei Jahren Bauzeit für nur 37 Millionen Euro entstand, inklusive fünf Restaurants. Aber auch, wie detailversessen sie damals arbeitete, wird deutlich. So bemerkt sie am vom heutigen Eigentümer Manfred Rietzler, einem Hightech-Unternehmer, mit Millionenaufwand sanierten Bau hier einen „falschen“ Bodenbelag, dort eine andere Möblierung. Dennoch zeigen sich drei sehr erfreut, dass Rietzler das Haus gerettet hat und es jetzt funktioniert – auch dank öffentlicher Fördermittel, die dem Haus zuvor zwei Jahrzehnte lang verwehrt worden waren.

Musical war eigentlich Operette – mit Blasmusik

Zum Stück „Ludwig2 – Der Mythos lebt“, das 2005 seinem Stück „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“ nachfolgte, sagt der heute 69-jährige Barbarino nur eines: „Es ist halt anders, ein Musical.“ Denn dem Namen zum Trotz hätten die Macher einst eher an eine ernste Operette gedacht, ergänzt mit Blasmusik fürs Lokalkolorit. Davon, dass es hätte funktionieren können, ist Barbarino trotz der Insolvenz Ende 2003 bis heute überzeugt. Anderthalb Millionen Zuschauer hatten die 1506 Vorstellungen angezogen – laut Barbarino Rekord für so ein Stück aus deutscher Feder – bei einer durchschnittlichen Auslastung von 73 Prozent. Der Nackenschlag sei der Terroranschlag 2001 mit Passagierflugzeugen auf das World-Trade-Center in New York gewesen: Danach sei kaum noch ein Amerikaner oder Japaner in ein Flugzeug gestiegen.

Diesmal ohne Schimmel auf der Bühne

In überarbeiteten Fassungen lief Barbarinos Musical danach noch in Kempten und München sowie anlässlich des 80. Geburtstags des Komponisten Hummel in Regensburg. Nun kehrt es für ein Wochenende nach Füssen zurück, in einer konzertanten, halbszenischen Fassung. Die ganze Pracht von einst, als Ludwig II. auf der Bühne mit einem von Schimmeln gezogenen Schlitten durch eine Winternacht fuhr, wäre heute nur schwer wieder umzusetzen. Aber durch Projektionen wird an die Bauzeit und die Anfänge des Festspielhauses erinnert.

„Fast eine Komödie“ über Nietzsches Schwester

Zur Ruhe gesetzt hat sich Stephan Barbarino übrigens noch nicht. Derzeit arbeite er am Stück „Das Lama – fast eine Komödie“, erzählt er. „Das Lama“ wurde Friedrich Nietzsches Schwester und umstrittene Nachlassverwalterin Elisabeth Förster-Nietzsche genannt. Nebenbei widmet er sich einer anderen Bühne: Nachdem seine Frau ihren Typ-II-Diabetes erfolgreich mit einer ketogenen Diät behandelt hat, wirbt sie unter anderem auf Ärztekongressen für diese Methode.