Nach 18 Jahren geht der Halblecher Chor Contovivo auf Abschiedstorunee - das ist geplant

Vor kurzem ist er volljährig geworden - jetzt beginnt seine Abschiedstournee. Der Chor Cantovivo aus Halblech gibt am Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr in der Seeger Rokokokirche St. Ulrich sein letztes Adventskonzert. Einige weitere letzte Male werden folgen, ehe im kommenden Jahr in Rieden am Forggensee beim Abschiedskonzert noch einmal Höhepunkte aus dem Repertoire des Ensembles erklingen.

Über die Allgäuer Zeitung nach Sängern gesucht

Den Auftakt zur Gründung des Chors hatte im Jahr 2005 der Umzug des Ehepaars Reichherzer nach Halblech gegeben. „Du wirst unleidlich, Du solltest wieder einen Chor gründen“, habe er nach einigen Monaten zu seiner Frau Gisela gesagt, erinnert sich Peter Reichherzer. Gesagt, getan: Über die Allgäuer Zeitung suchten die beiden Sängerinnen und Sänger für ein neu zu gründendes Ensemble. Elf meldeten sich darauf an - 23 erschienen zum ersten Treffen mit der erfahrenen Sängerin, Stimmbildnerin und Chorleiterin. „Wir hatten ein wenig Glück“, sagt ihr Mann: Genau zu dieser Zeit hörte die damalige Leiterin des Kirchenchors von Rieden am Forggensee auf. Einige Mitglieder schlossen sich daraufhin dem neuen Chor Cantovivo an, der so neben Halblech gelegentlich Rieden als Standort im Namen führt. Mittlerweile habe man Mitglieder aus praktisch allen Gemeinden rund um den Forggensee und benachbarten Orten, sagt Reichherzer. Nach dem zeitweisen Einbruch durch die Corona-Pandemie sind es jetzt 35 Sängerinnen und Sänger, die ins Cantovivo-Finale gehen. Dass vier davon mittlerweile über 85 sind, ist einer der Gründe für die bevorstehende Chorauflösung, sagt der Vorsitzende, der selbst gerade die 80 erreicht hat. Seine Frau Gisela ist 76. Dass man dieses Jahr gleich zwei erste Tenöre verloren hat, einen durch Wegzug, einen wegen eines Unfalls, ein weiterer.

Abschiedskonzert in Rieden am Forggensee

Dem Adventskonzert und einer Teilnahme am Drei-Königs-Singen des Sängerkreises Ostallgäu in Pfronten folgt im neuen Jahr das letzte geistliche Konzert von Cantovivo in der Pfrontener Pfarrkirche St. Nikolaus, vermittelt durch Walter Dolak, an den Tasteninstrumenten ständiger Begleiter des Ensembles. Beim Abschiedskonzert des Ensembles in Rieden am Forggensee erklingen schließlich noch einmal die schönsten weltlichen Lieder, die Chorleiterin Reichherzer in den vergangenen 18 Jahren mit ihrem Ensemble einstudiert hatte.

Anfangs in Füssen, nun in Seeg

Jetzt steht aber erst einmal das letzte Adventskonzert bevor. Seit 2006 hat der Chor Cantovivo immer im Advent ein Konzert in verschiedenen Kirchen in der Region gestaltet, wie in St. Mang und der Franziskanerkirche in Füssen sowie der Wieskirche und stets großen Zuspruch erhalten. Das Finale am Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr im Rokokojuwel der Seeger Pfarrkirche St. Ulrich steht unter dem Motto „Freu dich, du Welt“. Es ist die Übersetzung von Georg Friedrich Händels „Joy to the World“, das Cantovivo in der Version von John Rutter vorträgt. Bei dem stimmungsvollen Konzert singt der Chor neben volkstümlichen Liedern auch Werke weiterer bekannter Komponisten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner und César Franck. Unterstützt wird er dabei von zwei virtuosen Musikern: Walter Dolak an der Orgel und Georg Hiemer an der Trompete. Der Eintritt ist frei. Um eine großherzige Spende wird herzlich gebeten.