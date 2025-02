Überraschung im Café Auszeit in Eisenberg: Ministerpräsident Söder schaut persönlich vorbei

Hoher Besuch im Café Auszeit der Eisenberger Nachbarschaftshilfe „Mir helfed zemed“: Minis­terpräsident Markus Söder reiste höchstper­sön­lich an und machte der Vereinigung seine Aufwartung. Nach Lobeshym­nen auf die Gemeinde und die Verei­nigung „Mir helfed zemed“ versprach er, von den zehn Milliarden euro, die Bay­ern im Finanzausgleich an Berlin zah­len muss, etwas für Eisenberg abzu­zwacken. Am Ende überreichte er eine gerahmte Ehrenurkunde an Eva Maria Schabel für die Vereinigung, „Mir helfed zemed“, bevor er sich nach Kaf­fee und Kuchen wieder nach München verabschiedete.

Bei Schlagern und Spielen kommt Stimmung auf

Weil der Termin für das Café Aus­zeit diesmal auf den Lumpi­gen Donnertag gefallen war, kamen sehr viele Besucher und diese durchweg maskiert. Es herrschte fröhliche, heitere Stimmung, und die Besucher, unter ihnen Pfarrer Stefan Martin We­ber, wurden wieder einmal bestens un­ter­halten. Nachdem Eva Maria Schabel die Gäste begrüßt hatte, versetzte die erste halbe Stunde Albert Guggemos diese mit dem Akkordeon in heitere Stimmung. Nach dem hohen Besuch direkt aus der Bayerischen Staatskanzlei wurden die Besu­cher noch mit bunten Spielen von Brigitte Seele unterhalten, dann sorgte wieder Guggemos mit alten Schlagern, die zum Mitsin­gen und Schunkeln animierten, für fröh­liche Stimmung.